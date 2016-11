Meninas do Estrela do Norte assumem liderança do Amazonense de Futsal Adulto Feminino

As meninas do Estrela do Norte venceram o Arsenal por 7 a 2, na noite desta segunda-feira (31), e reassumiram a liderança do Campeonato Amazonense de Futsal Adulto Feminino 2016. O duelo aconteceu no ginásio Renné Monteiro, Zona Centro-Sul de Manaus.

Com o resultado, o time dos professores Breno Freitas e Sonny Ferreira chegou aos seis pontos em duas rodadas, com saldo positivo de 18 gols. A vice-liderança é do 3B/Iranduba/Maurício de Nassau, que também soma seis pontos, mas tem saldo de 13.

Os gols do Gigante da Zona Leste foram marcados por Larissa Brito (2), Irla Gabriela (2), Letícia Lima, Karen Barros e Thaís Alves. A equipe do Arsenal diminuiu com gol de Crislaine e Adriana, ambos no segundo tempo da partida.

Bicampeão estadual (2014/2015), o Estrela do Norte volta a jogar na próxima quinta-feira (3), às 19h30, na Vila Olímpica de Manaus, contra o São Raimundo. Já o Arsenal vai encarar o Manaus/Atlético Manauara na próxima segunda-feira (7), às 19h30, no ginásio Renné Monteiro.

Com informações da assessoria