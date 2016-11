Menina pega três pontos na cabeça após mãe agredi-la com pedaço de cano; mulher foi presa

Uma mulher de 20 anos foi presa em flagrante na tarde de segunda-feira (31), após agredir a filha de 5 anos, na cabeça com um pedaço de cano, no bairro Terra Nova II, Zona Norte de Manaus. A conselheira tutelar, que esteve no local do ocorrido, foi a denunciante do caso à polícia.

De acordo com equipe de investigação da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), em depoimento, a mãe disse que a menina estava assistindo televisão e que ela havia pedido para ficar quieta, como não foi atendida, pegou um cano e bateu, como advertência, na cabeça da criança. Quando voltou ao cômodo, percebeu que a cabeça da filha estava sangrando e a levou ao hospital.

No prédio da Depca, a vítima, que levou três pontos devido ao ferimento, disse que sempre apanha da mãe de sandália e ripa.

A mulher foi autuada em flagrante por lesão corporal. Por ser crime passível a fiança, a autoridade policial que recebeu a ocorrência estipulou o valor de R$ 303. A mulher pagou o valor e vai responder o o processo em liberdade.

Com informações da assessoria