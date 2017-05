Adolescente em estado grave após ser baleada em tiroteio no Igarapé do Passarinho

A adolescente de 14 anos, que foi baleada durante tiroteio, na tarde da segunda-feira (15), no Igarapé do Passarinho, Zona Norte de Manaus, está em estado grave, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Hospital e Pronto-Socorro Infantil da Zona Leste (Joãozinho).

De acordo com a direção do Pronto-socorro da Criança, a paciente encontra-se internada naquela unidade de saúde, em coma induzido e com quadro geral de saúde grave.

A menina, que que não poderá ter o nome revelado, por ser menor de idade, foi atingida com um tiro na cabeça durante a troca de tiros entre policiais da Rocam e assaltantes, após eles assaltarem uma distribuidora e um caminhão de bebidas.

A ação resultou na prisão de Edílson da Silva Ferreira, 20, Francisley Oliveira dos Santos, 34, e Moacyr Teixeira da Silva, 37.

Laize Minelli

EM TEMPO