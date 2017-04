Menina é resgatada de incêndio por moradores do Tancredo Neves

Uma menina de oito anos foi resgatada de um incêndio em um cômodo de uma quitinete na rua José Francisco, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. De acordo com os vizinhos, a criança mora apenas com o pai e estava sozinha no local.

“Ao perceber a fumaça um vizinho foi até local e encontrou menina tentando respirar pela janela. Ele pediu por ajuda e não pensei duas vezes. Pulei o muro da minha casa e arrombei a porta. A menina já estava desfalecendo, demos água e levamos para casa de uma vizinha”, relatou o açougueiro Johnni dos Santos, de 27 anos.

O corpo de bombeiros foi acionado e conteve as chamas no local além de prestar os primeiros socorros à criança. A menina foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto Hospital Socorro-Infantil Joãozinho.

Até a publicação desta matéria, o pai da criança, identificado apenas como Afonso, não tinha sido localizado. Policiais da 14° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fazem buscas pelo homem.

“Vamos no hospital saber o estado de saúde da criança e saber do paradeiro do pai ou de algum responsável. Depois vamos encaminhar o caso para a Delegacia Especializada em Proteção à criança (Depca)”, informou o tenente Michell.

Daniel Landazuri

EM TEMPO