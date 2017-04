Menina é estuprada pelo tio e contrai HIV; ele foi preso

Acusado de estuprar a própria sobrinha, uma criança de 11 anos, e transmitir HIV para a vítima, um ajudante de pedreiro de 37 anos foi preso em cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo juiz Mauro Anthony, do Plantão Criminal. A menina está internada em estado grave na Fundação de Medicina Tropical com quadro de tuberculose e por conta da doença sexualmente transmissível.

De acordo com a delegada Juliana Tuma, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), os policiais foram informados pela equipe médica do hospital que suspeitou dos abusos.

Ainda segundo a titular da especializada, num primeiro momento, a menina não falava sobre os abusos, chorava muito e quando via os avós maternos, chegava a passar mal. Durante conversa com uma psicóloga, a menina relatou que foi estuprada pelo tio uma vez e pediu para a profissional escrever uma carta relatando que perdoava o homem. “Recebemos essa informação do hospital no dia 30 de março e, desde então, começamos uma investigação. A menina passou por exames feitos por peritos do IML [Instituto Médico Legal] que comprovaram que ela foi abusada sexualmente mais de uma vez”, explicou.

Tuma disse ainda que a família da vítima foi omissa porque se negava a tocar no nome do ajudante de pedreiro ou fornecer informações que pudessem resultar na prisão do suspeito. “Vou entrar com uma medida de proteção contra a família dela e, se confirmar que a mãe sabia dos abusos, peço também a prisão dela”, afirmou a delegada.

O tio da vítima foi indiciado por estupro de vulnerável. Ele será levado ao Centro de Detenção Provisório Masculino.

Ana Sena

EM TEMPO