Menina é estuprada após ser levada da mãe quando pegava ônibus em Manaus

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente – Arthur Castro

Um homem de 32 anos , com deficiência motora, foi preso por policiais da 8 ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) em uma casa no bairro Parque São Pedro, Zona Norte de Manaus, após sequestrar e estuprar uma menina de 12 anos, no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste. Segundo o supervisor de área da 8º Cicom, aspirante Saul Silva, a viatura foi acionada pela mãe, em estado de pânico.

De acordo com o policial, a mãe da criança se preparava para entrar em um ônibus da linha 127 quando não percebeu o suspeito puxar a menor para fora do coletivo. Ao dar conta da situação, a mãe ainda desceu do ônibus, mas não viu mais a criança.

Leia também: Mãe flagra estupro de filho de 7 anos por homem de 40 no bairro Alvorada

Após minutos de desespero, a mulher parou uma viatura que passava pelo local para comunicar o fato. De acordo com o aspirante PM, uma testemunha disse conhecer o autor e o local onde morava o suspeito.

“Ele nos informou um endereço no Parque São Pedro e disse que este homem mora lá desde que foi expulso do bairro Compensa, pelo mesmo tipo de crime. Segundo esta testemunha, ele comprava bombons e dava para as crianças, como atrativo para cometer os estupros. Um dia foi pego com uma criança de três anos e a população o expulsou do bairro”, contou.

Ao chegarem no endereço indicado, de acordo com o supervisor, o homem estava em uma rede com a criança e ainda tentou correr, enquanto gritava “deu m…, deu m….”. Os policiais conseguiram alcançar e prender o suspeito, que foi encaminhado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

A Polícia ainda não tem informações de como o suspeito teria levado a criança até sua residência. Utilizando-se de atestados que o diagnosticam com tuberculose, o suspeito tentou intimidar os policiais, tossindo na direção dos investigadores que tentavam ouví-lo.

Este é o segundo caso nesta segunda-feira que ganha destaque por estupro de vulneráveis. Pela manhã, outro caso envolvendo estupro, ocorreu no bairro Alvorada 1, onde uma mãe flagrou um homem de 40 anos tentando estuprar o filho dela de 7 anos.

Raphael Sampaio

EM TEMPO

Leia mais:

Equipe da Derfd cumpre mandados de prisão por estupro de vulnerável

Homem é detido acusado de estupro de vulnerável, no interior do AM

Aposentado é preso por pagar R$ 20 para crianças e adolescentes em troca de sexo