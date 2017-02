Menina de sete anos morre após ser atingida por bala perdida no Rio

Uma menina de sete anos morreu após ser atingida por uma bala perdida no Complexo da Maré, zona norte do Rio, na noite desta quarta-feira (15).

A criança estava brincando na laje de uma casa quando foi atingida por um tiro, por volta das 20h.

Segundo a Polícia Civil, houve um tiroteio na região da Maré. No entanto, informou de onde partiu o tiro que matou a menina.

A baleada foi levada ao Hospital Geral de Bonsucesso, mas ela não não resistiu ao ferimento e morreu.

O caso é investigado pela DH (Delegacia de Homicídios) do Rio.

Outro caso

Em janeiro, uma criança de dois anos e sete meses morreu vítima de bala perdida dentro de uma lanchonete, em Irajá, zona norte do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, Sofia Lara Braga brincava num espaço infantil da lanchonete Habib’s quando policiais e suspeitos trocaram tiros no local. Atingida na cabeça, ela já chegou ao Hospital Getúlio Vargas, sem vida.

FolhaPress