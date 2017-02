Menina de seis anos que teve entrevista viralizada está ‘amando ser famosa’

Raquel, de seis anos, encantou as redes sociais na semana passada depois que uma repórter da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo na região do Vale do Paraíba, publicou uma entrevista que fez com ela.

No vídeo, a menina mostrou não ter vergonha das câmeras e disse que estava se sentindo “adorável” por estar voltando às aulas. A jornalista não conseguiu se controlar e caiu na gargalhada.

Para falar sobre a fama conquistada recentemente, Raquel compareceu ao “Encontro” nesta quarta-feira (15) e, novamente, arrancou risos da plateia.

Em entrevista a Fátima Bernardes, Raquel disse que está “amando ser famosa”. “Eu estou me sentindo muito feliz e estou me sentindo engraçada”, disse ela sobre estar bombando na internet.

Raquel ainda contou que estava animada pela volta às aulas porque quer aprender a ler e escrever logo. “Eu já sei fazer meu nome desde que eu tinha quatro anos”, disse.

A mãe da Raquel confidenciou que a filha sempre foi extrovertida. “Ela faz a gente passar vergonha às vezes”, revelou.

Folhapress