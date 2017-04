Menina de 6 anos morre atropelada por caminhão no Viver Melhor

Por volta das 11h30 da manhã desta segunda-feira (10) uma criança de 6 anos morreu após ser atropelada por um caminhão baú, na avenida Comendador José Cruz, no conjunto residencial Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com o aspirante Erivelton, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a criança atravessou a avenida sozinha, não percebeu que o caminhão se aproximava e acabou sendo atropelada.

O impacto arremessou a criança para o canteiro central da avenida. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima teve várias fraturas expostas pelo corpo.

Ainda de acordo com a PM, a criança morreu no local, mas chegou a ser removida pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, onde o corpo espera para ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O aspirante Erivelton contou que a criança vestia uma farda escolar, mas o policial não soube informar o nome do colégio. O caso foi registrado no 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Santa Etelvina.

Outro acidente

Outro acidente de trânsito aconteceu na avenida Cosme Ferreira, no bairro Aleixo, Zona Leste. Um veículo modelo S-10, de cor prata, atingiu um poste da via.

Segundo informações do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), o caso ocorreu por volta das 12h39. O nome e a idade do condutor não foram revelados. Um serviço particular de guincho foi acionado para retirar o veículo.

A Manaus Luz está no local para realizar a retirada do poste.

Mara Magalhães

EM TEMPO