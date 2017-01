Menina de 2 anos morre baleada durante perseguição policial

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil abriu inquérito para investigar a morte de uma menina de 2 anos, em Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite de sábado (21). A criança estava em uma lanchonete quando foi atingida por um tiro que teria sido disparado durante perseguição policial a um suspeito de roubo de veículo.

A vítima, Sofia Clara Braga, chegou a ser socorrida, mas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, já chegou sem vida ao Hospital Estadual Getúlio Vargas.

A Polícia Civil informou que agentes trabalham no caso para tentar identificar e localizar o autor do disparo que matou a criança. A perícia já foi feita no local.

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 41º Batalhão foram acionados para verificar o roubo de um veículo na Avenida Automóvel Clube e foi montado um cerco na tentativa de prender o criminoso.

O suspeito foi localizado e houve perseguição, que terminou na capotagem do veículo na Avenida Monsenhor Felix, a mesma em que Sophia foi baleada.

“Em seguida, os policiais prenderam o motorista do carro roubado. Com ele, foi apreendida uma pistola. Logo após, foi constatado que uma criança havia sido ferida”, informou a PM.

Três mortos na Zona Oeste

Na mesma noite, três pessoas morreram em um tiroteio na Zona Oeste do RJ, na comunidade conhecida como Carobinha.

Policiais militares foram chamados para verificar a denúncia de que homens haviam atirado contra um grupo de pessoas que participava de um baile na comunidade. Ao chegar, os agentes trocaram tiros com os criminosos.

O tiroteio deixou 11 feridos, além de um policial militar que foi baleado na perna esquerda. As vítimas foram levadas para os hospitais estaduais Rocha Faria, em Campo Grande, e Albert Schweitzer, em Realengo.

Vinícius Lisboa

Agência Brasil