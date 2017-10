Menina de 12 anos sofre estupro à caminho da escola após ser abordada por criminosos

Enquanto um dos homens estuprava a menina, o outro vigiava para que ninguém entrasse na casa – Divulgação

Policiais da 16ª Cicom prenderam em flagrante, na manhã da última quarta-feira (11), Francimar Bezerra da Cruz, de 40 anos. Ele é suspeito de estuprar uma adolescente de 12 anos no Conjunto Jardim Paulista, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com informações da plantonista da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), delegada Laura Câmara, o crime aconteceu por volta das 7h45, quando a vítima caminhava rumo à escola e passou em frente a um bar. “Dois homens que estavam nesse bar começaram a segui-la. Em determinado momento ela foi abordada e os suspeitos a conduziram para um veículo”, contou.

A vítima disse ainda que os dois elementos a levaram para uma casa e que um deles a prendeu no quarto, onde ela foi estuprada. O comparsa teria ficado do lado de fora da casa, vigiando para que ninguém entrasse no local. Após o crime, a menina foi deixada em uma rua desconhecida.

Logo que chegou em casa, a garota contou aos pais o que havia ocorrido. A polícia foi acionada e adolescente conseguiu identificar tanto a residência para onde foi levada quanto o veículo usado no crime.

Francimar vai responder pelo crime de estupro de vulnerável.

