Menina de 12 anos é encontrada com 30 facadas pelo corpo em mata na Zona Oeste

O corpo da adolescente Geiziane Castro Rodrigues, de 12 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (6) com mais de 30 facadas, em uma área de mata, nas proximidades da comunidade São Francisco, localizada na estrada do Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

A avó da adolescente esteve no local do crime e reconheceu o corpo da neta. Segundo amigos da vítima, Geiziane foi vista pela última vez pegando carona com um mototaxista, por volta das 23h de ontem. “Ela saiu para lanchar com um grupo de amigos e na volta ela pediu carona. Um mototaxista parou e perguntou para onde ela iria. Ela subiu na moto e ficou passeando com esse mototáxi”, disse uma moradora da comunidade, que tem 19 anos e preferiu não se identificar.

Outro amigo de Geiziane informou que ela estava recebendo ameaças de traficantes porque denunciou o tráfico de drogas no bairro Campos Sales. “Ela veio se esconder aqui na comunidade porque lá no bairro onde ela morava ‘os caras’ estavam atrás dela. Ela não falava muita sobre as ameaças de morte”, disse um adolescente de 17 anos.

Segundo a Polícia Militar, a morte de Geiziane pode ter relação com o assassinato de um homem que foi encontrado com mais de 40 facadas pelo corpo, em um ramal no Tarumã.

“Um morador informou que a adolescente foi vista lanchando com o homem que foi encontrado morto mais cedo, mas ainda não podemos confirmar essa versão”, disse o saldado Worlyson, da 20ª Cicom.

De acordo com a perícia, Geiziane foi morta com golpes nas costas, peito, braços, rosto e pescoço. “O crime aconteceu há cerca de sete horas. A adolescente estava vestida e não foram encontradas marcas de violência sexual”, disse o perito Marcelo Muratore.

A Delegacia de Homicídios investiga o caso.

