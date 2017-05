Menina de 10 anos encontra corpo de pai boiando em igarapé no Tarumã

O ajudante de pedreiro, Clarino Fonseca Santana, 40, foi encontrado morto pela própria filha, de apenas 10 anos, na tarde deste domingo (28), às 14h30, em um igarapé do bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Ele estava desaparecido desde sábado (27) e foi visto, pela última vez, bebendo com dois homens na beira do rio Negro.

De acordo com o tenente Cantanhede da 20ª Cicom, populares informaram que o homem sofria de ataques epiléticos e era alcoólatra. A empregada doméstica, Sabrina Silva dos Santos, disse à reportagem que o homem saiu da casa onde ela trabalha no sábado de manhã.

Ainda segundo ela, a vítima disse que iria até uma invasão, perto do local onde Clarino foi encontrado morto, para visitar uma casa de sua propriedade. Ele era parente do patrão de Sabrina.

Sem notícias dele, familiares iniciaram uma busca pela região e a filha encontrou o corpo. Os policiais militares foram acionados e o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção. Aparentemente, o ajudante de pedreiro não possuía nenhuma perfuração ou escoriações. A autopsia deve confirmar as causas da morte.

Bruna Souza

Com informações de Bárbara Costa

EM TEMPO