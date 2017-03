Membros oferecem recompensa para recuperar objetos furtados de igreja

Membros da Igreja Assembleia de Deus, área 51, congregação 1, localizada na avenida Topázio, bairro Nova Floresta, Zona Leste de Manaus, estão oferecendo uma recompensa de R$ 1 mil para quem ajudar na recuperação dos aparelhos eletrônicos, que foram furtados do prédio, na madrugada do último domingo (26).

De acordo com um evangelista da congregação, de 37 anos, que não quis ter o nome divulgado, a suspeita é que uma quadrilha especializada esteja agindo para cometer esse tipo de crime. Segundo ele, nos últimos dois meses, aproximadamente cinco prédios de igrejas foram alvos de furtos no bairro. Mesmo portanto circuitos de segurança, os investimentos não impediram as ações dos suspeitos.

“O prédio contava com um sensor de movimento e câmeras de segurança. Os suspeitos entraram pelo departamento infantil, quebraram o miolo da porta principal e, em seguida, quebraram os fios do alarme. Além de levarem os objetos, eles cometeram atos de vandalismo e quebraram algumas caixas de som”, relatou.

O evangelista ainda explicou que, em outro prédio, também da Assembleia de Deus, foi furtado e os suspeitos agiram da mesma forma. “Eles levaram até o HD com a imagens de segurança”, disse.

Os membros da área 51 fazem campanha nas redes sociais e oferecem uma recompensa. Os prejuízos somam mais de R$ 20 mil. Ao todo foram levados 16 aparelhos eletrônicos, entre instrumentos musicais e de informática.

Objetos Roubados

Mesa de som Yamaha Mg24/14fx, amplificador Wattsom Dbk2000, smplificador Wattsom Dbl3000, amplificador Wattsom Dbl3000, equalizador Bbe Eqa231, aparelho de DVD Philips Dvp3880k com controle, teclado Roland Gw8 5 Oitavas, pedal de sustain para teclado Yamaha Fc-5,Fonte 9v 2.0 Ah Psb-1u Roland, pedaleira Zoom G2.1nu, fonte 9v 500ma zoom, bag para teclado Roland, datashow Epson, datashow Epson, TV monitor 21”, aparelho de DVD.

O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Policia (DIP) e está sendo investigado.

Daniel Landazuri

EM TEMPO