Membro do segundo escalão da FDN é julgado nesta quinta

Apontado como pistoleiro e membro do segundo escalão da facção criminosa Família do Norte (FDN), Bruno Henrique Assis Bezerra, o “Parazinho”, está sendo julgado na manhã desta quinta-feira (4), durante júri popular que acontece no plenário do Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Centro-Sul.

“Parazinho”, que estava preso em presídio federal de Catanduvas (PR), desembarcou em Manaus nessa quarta-feira(3) e veio escoltado por seis policiais federais. Devido a alta periculosidade do réu, ele segue algemado durante o julgamento.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado (MPAM), em maio de 2014, Bruno executou com oito tiros o rival Lailton Cavalcante da Silva, o “boi”, que era soldado do tráfico de drogas do Frankezinho da 14.

O réu abordou o rival, quando o mesmo voltava de um balneário próximo a feira da Panair, Zona Sul, quando, armado com uma pistola calibre 380, esperou a vítima voltar do local, o abordou e executou.

Em depoimento, “Parazinho”, que se mantém cabisbaixo durante o júri popular, confessou o assassinato e afirmou que executou a vítima porque eles eram rivais no tráfico de drogas e que “boi” já tinha ameaçado o réu de morte.

“Eu tinha saído da cadeia e fui morar no bairro Morro da Liberdade, onde comecei a vender drogas para sustentar a minha família. O Frankezinho me ameaçava de morte, pois eu não vendia drogas para eles e o ‘boi’ assumiu o lugar dele, quando ele morreu. Eu vendi uma moto, comprei uma arma e o matei para não ser morto”, alegou Bruno.

Ao ser questionado se conhecia os líderes da FDN, José Roberto Barbosa e João Pinto Carioca, o “João Branco”, o réu negou. Sobre a transferência dele para presídio federal em novembro de 2015 durante a operação “La Muralla” que desmantelou a FDN, “Parazinho” disse ter sido transferido, pois foi acusado de ser um dos mandantes da escavação de túneis no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

Durante a acusação, o promotor de justiça, Edinaldo Aquino Medeiros, pediu que o conselho de sentença formado por sete jurados condenasse o réu por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. “Condenar esse réu e dar um golpe na FDN, para que esse homem continue preso e longe de oferecer riscos a sociedade”, defendeu.

O júri segue com o advogado de defesa da vítima Renan Rufino Costa da Silva que pede a redução de pena do réu por conta da confissão.

