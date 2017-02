Melo vai abrir ano letivo em Borba para inauguração de Ceti

O governador do Amazonas, José Melo, fará abertura oficial do ano letivo da rede estadual de ensino nesta segunda-feira (6), em Borba (distante 215 quilômetros de Manaus), ocasião em que vai inaugurar o primeiro Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) no município. Neste dia, mais de 402 mil estudantes, de 594 escolas localizadas nos 62 municípios do Amazonas retornarão às atividades escolares simultaneamente. O período se estenderá até 14 de dezembro, com um total de 200 dias de aula.

Localizado na Travessa José Muniz de Castro, s/n, bairro Vitória Régia, no município de Borba, o Ceti José Holanda Cavalcante possuirá capacidade para atender mil estudantes, oferecendo a modalidade de ensino médio em tempo integral.

Com estrutura padrão, semelhante às unidades da capital, o Centro de Educação de Tempo Integral está equipado com 24 salas de aulas climatizadas; laboratórios de informática e de ciências; biblioteca; piscina; campo de futebol; quadra poliesportiva coberta; sala de música e dança; sala para atendimento odontológico e psicológico; sala de artes marciais; e refeitório.

Sua estrutura física é acrescida ainda de ambientes administrativos; sala para professores e técnicos; cozinha; banheiros com adequações para pessoas com deficiência; secretaria para atendimento ao público e estacionamento para servidores. A estrutura da escola é adaptada com rampas de acesso para livre circulação de pessoas com deficiência.

Com informações da assessoria