Melo ressalta importância das Forças Armadas durante passagem de comando do Cigs

O governador José Melo (Pros) participou, na noite desta sexta-feira (20), da solenidade de posse do novo comandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), coronel Nilton de Figueiredo Lampert, que assumiu o posto antes ocupado pelo coronel Alcimar Marques de Araújo Martins. Na oportunidade, o chefe da administração estadual fez vários elogios à antiga e à nova gestão do Cigs.

“Com a saída do coronel Alcimar, que fez um trabalho maravilhoso, entra o coronel Lampert, que já conhece a Amazônia e já foi instrutor aqui no Cigs, conhecido internacionalmente pela qualidade nos seus treinamentos. Eu não tenho dúvida que essa tropa de elite formada aqui está em ótimas mãos e todos só temos a ganhar com essa nova gestão do Centro”, afirmou Melo.

Na oportunidade, o governador reforçou o apoio das Forças Armadas ao Estado e ressaltou que essa parceria deve aumentar a partir de agora. “Eu sempre falei que, na Amazônia, as Forças Armadas, além de cumprir o dever constitucional de preservar o maior patrimônio dos brasileiros, a Floresta Amazônica, ajuda no dia a dia dos nossos ribeirinhos, com as embarcações da Marinha, que chegam às comunidades com seus médicos. São os aviões da Força Aérea salvando vidas, são os integrantes do Exército cuidando da mais longínqua fronteira e da nossa gente. E agora, numa missão nacional e patriótica, salvando a vida das famílias brasileiras dos flagelos causados pelas drogas que entram pelas fronteiras. Por isso, eu só tenho a agradecer essas forças que sempre foram nossas parceiras”.

A passagem de comando aconteceu no próprio Cigs, localizado na avenida São Jorge, bairro São Jorge, Zona Oeste, e contou com a participação de autoridades civis e militares. Nascido em 17 de novembro de 1967, na cidade do Rio de Janeiro, Lampert incorporou as fileiras do Exército em 13 de fevereiro de 1982, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, sediada em Campinas-SP. Foi declarado Aspirante-a-Oficial da Arma de Engenharia em 9 de dezembro de 1989.

“Assumir este Centro é a realização de um sonho profissional e pessoal, uma vez que meu pai também já foi comandante daqui. Tenho certeza que durante a minha gestão manterei o padrão de qualidade atingido pelos meus antecessores e continuaremos referência em todo o mundo, formando os melhores guerreiros de selva”, afirmou Lampert.

O novo comandante já desempenhou várias funções ao longo da carreira. Ele foi por três vezes instrutor do Cigs como tenente, capitão e major; serviu por 12 anos na Região Amazônica, sendo 8 em Manaus, 2 em Boa Vista e 2 em Porto Velho. Como oficial de Estado Maior, foi chefe das 1ª e 5ª Seções do Estado-Maior da Cia. de Engenharia de Força de Paz em Angola (UNAVEM III); adjunto da Seção de Engenharia Militar da Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH) e adjunto da Seção de Planejamento e Cooperação do CMA.

Cigs

O Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs) é um estabelecimento de ensino militar bélico que tem como missão especializar militares no combate na selva. A especialização de militares se dá por meio do Curso de Operações na Selva (COS), considerado como referência nacional e internacional na difusão da doutrina de operações na selva.

O Centro dispõe de um campo de instrução com cerca de 1,150 quilômetros quadrados de área preservada. O Cigs administra em Manaus um zoológico, que é o segundo ponto turístico mais visitado da cidade e que recebe em média 120 mil visitantes por ano. O zoológico conta com um diversos animais, muitos dos quais ameaçados de extinção no restante do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama). Neste zoológico, são realizados estudos sobre a fauna e a flora da região, em apoio a órgãos de pesquisa, contribuindo para a preservação e a conservação das espécies, dentro de um plano de gestão ambiental.

