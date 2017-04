Melo lança pacote de obras e participa do encontro para implementação da Matriz Econômica Sustentável

Nesta segunda-feira (17), o governador do Estado, professor José Melo, cumpre duas agendas pela manhã: na sede do Governo do Amazonas, Compensa II, às 9h, José Melo anuncia o pacote de obras na capital e no interior do Estado para o biênio 2017/2018. Na sequência, às 10h30, o governador participa do encontro de gestores do sistema Sepror, dando início à fase de implementação da Matriz Econômica Ambiental.

Dentre as obras apresentadas estará a Avenida das Torres, com o andamento dos trechos 2, situado entre a Avenida Timbiras e a Rua Curió, que terá 1,2 km de extensão. Já o trecho 3, localizado entre a Rua Curió, na Cidade Nova I, até o Igarapé do Passarinho, no Monte das Oliveiras, Conjunto Nova Cidade, quando concluído terá 1,7 km de extensão; e o trecho 4, que liga o Igarapé do Passarinho até a Avenida Margarita, terá um total de 8,2 km de extensão. Em junho de 2016, foram liberados os primeiros 6,5 km do trecho 4 da Avenida das Flores, localizado entre a Rua 7 de maio, zona Norte, até a AM-010.

Outra obra a ser apresentada são os Anéis Viários, os quais recebem o investimento do Ministério das Cidades e Tesouro Nacional. O Anel Sul, que compreende a duplicação da estrada do Tarumã, com 8,50 km de extensão, o prazo estimado de conclusão da 1ª etapa é Abril de 2018 e Dezembro de 2018 para a 2ª etapa. O Anel Leste, constituído pela interligação da Reserva Duque até a Bola da Suframa, contará com 17,20 km de extensão.

A duplicação de 78,14 km da Rodovia AM-070, estrada que liga Iranduba e Manacapuru, recebe o investimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Proinvest e Tesouro Nacional. A obra tem prazo de conclusão para Junho de 2018.

O pacote que será anunciado na segunda-feira também contempla obras nos municípios do Estado e ramais.

Matriz Econômica

Na sequência, às 10h30, na sede da Sepror/AM, no Japiim, José Melo participa do encontro de gestores e técnicos do Sistema Sepror que atuam no Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam); na Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf); na Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa) e Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS). Durante o evento, o governador apresentará aos envolvidos a Nova Matriz Econômica Ambiental que propõe uma economia focada no desenvolvimento das potencialidades e riquezas locais com projetos voltados para a piscicultura, fruticultura, fármacos e cosméticos e mineração. A proposta, segundo o secretário de Produção Rural, Hamilton Casara, é capacitar os servidores do interior para a nova fase da Matriz implementada pelo Governo do Amazonas.

Com informações da assessoria