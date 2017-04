Melo inaugura ‘Todos pela Vida II’, que vai atender calha do Purus

O governador José Melo inaugura nesta sexta-feira, 28 de abril, o Barco PAI Todos pela Vida II, que seguirá viagem para atendimentos em seis municípios e 22 comunidades indígenas e ribeirinhas da calha do Rio Purus. A população terá acesso a mais de 30 tipos de serviços nas áreas de cidadania, saúde, justiça e assistência social, com novidades como a inclusão do Calendário Nacional de Imunização com 13 vacinas, exames para o diagnóstico de doenças de pele, hanseníase, Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST/AIDS e problemas cardíacos.

Esta é a segunda embarcação do Programa de Atendimento Itinerante (PAI) a entrar em operação e terá como destino as cidades de Boca do Acre, Pauini, Lábrea, Canutama, Tapauá e Beruri. A inauguração será feita pelo governador e a presidente de honra do Fundo de Promoção Social, primeira-dama Edilene Gomes de Oliveira, às 14hs, no estaleiro Juruá Estaleiros e Navegação, localizado na estrada do Brito, quilômetro 1, no Cacau-Pirera, no município de Iranduba, que tem sede a 27 quilômetros de Manaus. O acesso é pela rodovia Manoel Urbano, a AM 070 (Manaus – Manacapuru).

A reforma é um investimento do Fundo de Promoção Social (FPS). Ao todo, foram destinados R$ 7 milhões para a revitalização das três embarcações que realizam atendimento fluvial de cidadania, saúde, justiça e assistência social no interior. A coordenação é da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). O primeiro Barco PAI ‘Todos pela Vida’ está em expedição pelos municípios da calha do Juruá desde março e já fez mais de 30 mil atendimentos. A terceira embarcação está em fase de obras e tem inauguração prevista para o dia 15 de maio.

Com informações da assessoria