Melo garante concurso para Bombeiros e promoções de oficiais

A garantia do lançamento de um novo edital para concurso público do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) e as promoções para os oficiais e praças da corporação foram anunciadas pelo governador José Melo na noite desta segunda-feira (13), durante a posse do novo Comandante do CBMAM, coronel Fernando Paiva Pires Júnior, que assume o cargo no lugar do coronel Fernando Sérgio Austregésilo Luz. A solenidade foi realizada no quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus, e contou com a presença do vice-governador Henrique Oliveira e de autoridades do Poder Legislativo Estadual e Municipal e das Forças Armadas.

Aproximadamente R$ 135 milhões devem vir para o Amazonas, resultado do acordo feito durante encontro dos governadores com o Governo Federal realizado ano passado, sobre o rateio de R$ 5,3 bilhões provenientes da repatriação de bens de brasileiros no exterior. Com esse recurso, o governador José Melo assegura o seu compromisso de garantir as promoções e os reajustes da classe. “Agora no mês de abril, se Deus quiser, estaremos recebendo os recursos da repatriação, e incluirei os bombeiros, assim como a Polícia Militar nas promoções que estão aí atrasadas e que não pudemos fazer por conta da crise, mas que agora o Estado abre mão desse dinheiro que vem extra para fazer as promoções das Polícias de nosso Estado”, ressaltou o governador.

Em relação ao concurso para o Corpo de Bombeiros, José Melo disse que há a necessidade de suprir a demanda. “A corporação está muito reduzida e, portanto, devemos lançar um novo edital para o novo concurso que será realizado para recompor aqueles que foram para a reserva remunerada”, explicou o governador, que garantiu a aquisição de novos equipamentos para o Corpo de Bombeiros para impulsionar os serviços de emergência, proporcionando um melhor atendimento à população.

Atendimento às vítimas da cheia

O governador José Melo garantiu a seguridade do apoio às famílias atingidas pelas cheias dos rios deste ano. O Governo do Estado, por meio da Defesa Civil, está em andamento com a distribuição de 12 toneladas de ajuda humanitária aos afetados pela enchente na calha do Juruá.

O primeiro município a receber os mantimentos foi Guajará, que está em Situação de Emergência. Nessa cidade, em torno de 1.051 famílias foram afetadas em pelo menos 31 comunidades. A ajuda é composta de cestas básicas, kits medicamento (antibiótico, vitamina, sais de hidratação, analgésico), kits dormitórios (lençol, rede, mosqueteiro), kits higiene pessoal e ainda, hipoclorito de sódio, para purificação da água. Os próximos municípios beneficiados pelo Governo do Estado são Ipixuna, Eirunepé e Itamarati.

“Desde a estiagem de 2005 nos preparamos, e hoje temos um planejamento estratégico pronto para situações de emergência, quer seja para grandes cheias ou vazantes. E separamos cerca de R$ 30 milhões de reais para este ano porque imaginávamos que aconteceria essa cheia em nosso Estado. Temos aí a calha do Juruá recebendo a ajuda humanitária, mas também estamos nos preparando para o Purus e Alto Solimões que estão sendo monitorados, tendo em vista que estamos preparados para socorrer os nossos irmãos ribeirinhos”, ressaltou o governador José Melo.

Novo comando – Quem assume como Comandante Geral do Corpo de Bombeiros é o coronel Fernando Paiva Pires Junior. Ele assume o cargo no lugar do coronel Fernando Sérgio Austregésilo Luz, que deixou a função a pedido e acatado pelo governador do Estado. Como subcomandante, assume o coronel Raimundo Rodrigues da Silva.

José Melo comentou que o novo Comandante está alinhado com a missão da Corporação. “O coronel Fernando Sérgio fez um grande trabalho foi uma honra e alegria tê-lo conosco. E quem assume está alinhado com a atuação do Corpo de Bombeiros e com o que pensamos em termos de apoio em nosso Estado. Portanto desejo todo sucesso é um bom trabalho nos seus objetivos”.

Reconhecimento- O ex-comandante, o coronel Fernando Sérgio Austregésilo Luz foi agraciado pelo governador José Melo com a Medalha Mérito Bombeiro Militar Leovegildo Coelho em reconhecimento aos serviços prestados, em sua gestão, à sociedade amazonense. “Agradeço imensamente o respeito, carinho e a compreensão do Governador José Melo por confiar e acreditar sempre em meu trabalho”.

Perfil do Novo Comandante – O comandante Geral, coronel Fernando Paiva Pires Junior, chega ao Comando aos 51 anos, sendo 29 de serviço na carreira militar. É formado em Direito e pós-graduado em Gestão Ambiental. “Tenho a honra e o privilégio de lutar ao lado da nossa corporação centenária. Eu tenho orgulho de estar à frente desse grupo de heróis. Conto com o apoio para cumprir a nobre missão de servir”, disse o novo comandante.

Entre os projetos do novo comandante, está o aumento do efetivo que atualmente é de 700 militares. A meta é alcançar o dobro de bombeiros até 2018, para reforçar atuação em todo o Estado, e promover uma atenção especial à população do interior.

Na corporação, o coronel Fernando Paiva Pires Junior possui intensa atuação na área de mergulho e já exerceu funções como Chefe do Estado Maior (Chem). Foi ainda o primeiro comandante do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente, comandante do Batalhão de Bombeiros Especial (BBE) e agente de Corregedoria do CBMAM, na Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Ele foi nomeado pelo governador, em 2015, como secretário Executivo do Subcomando de Ações de Defesa Civil (Subcomadec), onde também exerce a função no Conselho Nacional de Gestores de Proteção e Defesa Civil (Congepedec), e coordenador da Região Norte.

Com informações da assessoria