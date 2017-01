Melo formaliza atuação das Forças Armadas nos presídios do Amazonas

O pedido para a atuação das Forças Armadas no sistema prisional no Amazonas foi formalizado pelo governador do Estado José Melo durante uma reunião com o presidente Michel Temer, em Brasília. A medida está entre os compromissos de adesão ao Plano Nacional de Segurança Pública assinado, nesta quarta-feira (18), juntamente com outros estados do Brasil.

As estratégias e ações estabelecidas serão realizadas com objetivo de reduzir homicídios dolosos, feminicídios e violência contra a mulher; racionalizar e modernizar o sistema penitenciário e combate à criminalidade organizada transnacional, em especial, aos tráficos de drogas e armas. O trabalho será realizado em conjunto entre os estados que assinaram o documento em acordo com a União.

Durante a reunião, José Melo defendeu o emprego das Forças Armadas na proteção das fronteiras para enfrentar o tráfico de drogas. Além do presidente e do governador do Amazonas, assinaram o termo de compromisso a vice-governadora do Acre, Nazareth Araújo; governador do Mato Grosso, Pedro Taques; governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja; governador do Pará, Simão Jatene; governador de Rondônia; Confúcio Moura, Governadora de Roraima, Suely Campos, governador de Tocantins, Marcelo Miranda, ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes.

Vistoria

Esta não é a primeira vez que o Exército participará de ações de revista em unidades prisionais do Estado. A primeira vez foi em 2015, quando a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e o Exército fizeram uma varredura no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). A última ação aconteceu no dia 10 de janeiro.

Nesta quinta-feira (19), o Comando Militar da Amazônia (CMA) apresentou os equipamentos que serão usados nas vistorias dos presídios no Amazonas. Detectores de mina usados em situação de guerra serão empregados nas ações, que serão coordenadas pelo 2º Grupamento de Engenharia.

O aparelho, que vai ser utilizado, foi desenvolvido na segunda guerra mundial, usado em operações militares em diversas partes do mundo. O modelo é australiano e é capaz de encontrar armamentos enterrados, escondidos em baixo da água e até no gelo.

“Ele pode ser utilizado em área urbana ou rural para detectar metal. Isso aí nasceu de uma necessidade nossa, desde a segunda guerra mundial, de encontrar minas terrestres. Quando você faz esse tipo de serviço, toda a mina, além de explosivo, tem um componente metálico. Você precisa desse equipamento para encontrar qualquer tipo de metal até com massa maior do que tem uma mina”, explicou o coronel Eduardo Moura Gomes, chefe do estado maior do 2º grupamento de engenharia do CMA.

O CMA ainda aguarda as diretrizes do Ministério da Defesa para a ação nos presídios em todo o país. No Amazonas, as operações devem ser realizadas em parceria com a Polícia Militar.

Com informações da assessoria