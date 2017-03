Melo fecha parcerias com prefeitos do AM para fortalecer e levar infraestrutura ao interior

Investimentos em Saúde, Segurança, Infraestrutura, Produção e Educação no interior são as prioridades do governador do Amazonas, professor José Melo, que encerrou, nesta quinta-feira (30), o ciclo de reuniões com os 61 prefeitos dos municípios do Estado.

Com agenda até o início da noite, no último dia de encontros, Melo recebeu os prefeitos de Maués, Silves, Urucurituba, Itapiranga, Itacoatiara, Nhamundá, Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Urucará, São Sebastião do Uatumã, Maraã e Pauini, das calhas do Baixo Amazonas, Japurá e Purus.

“Recebemos todos os prefeitos de portas abertas, sem levantar nenhuma bandeira política, pois entendemos que todos foram eleitos e trabalham pelo povo e, assim como nós, estão dispostos a trabalhar pela melhor forma de investir esses recursos”, disse o governador.

Acompanhado por grande parte de seu secretariado e da presidente de honra do Fundo de Promoção Social (FPS), Edilene Gomes de Oliveira, Melo disse que os investimentos só são possíveis graças à boa gestão feita pelo Governo do Estado nos últimos dois anos.

“Tomamos decisões corretas, enxugamos as despesas e, com isso, o Amazonas está entre os três estados mais equilibrados economicamente no País e eu posso receber esses prefeitos e oferecer a ajuda que o interior tanto precisa”, completou.

Entre os investimentos para os municípios, estão a reforma e compra de equipamentos para hospitais, recuperação do sistema viário, construção de centros sociais e a revitalização de ramais, que ajudarão no escoamento da produção rural, uma das prioridades da Matriz Econômica Ambiental.

Municípios

O prefeito de Boa Vista do Ramos, Eraldo Trindade, foi um dos que saiu mais satisfeito da reunião com o governador José Melo, que garantiu a reforma do hospital da Cidade, a compra de uma ambulância, um caminhão, a revitalização do sistema viário e o asfaltamento de oito vicinais.

“Agradeço primeiro a Deus e depois ao governador por esta oportunidade de mostrar nossas necessidades e ser atendido. Com todo este investimento quem ganha é o povo do nosso município, inclusive com o fomento do setor primário com a revitalização dos ramais”, agradeceu o prefeito.

Parintins

A Cultura do interior também é compromisso do Governo do Amazonas, que este ano vai garantir investimentos de R$ 4 milhões para o Festival Folclórico de Parintins. De acordo com o prefeito do município, Bi Garcia, a ajuda do governador será essencial.

“Nós também já estamos correndo atrás de patrocínios com novas empresas e pelo menos duas já garantiram investimentos. Nossa perspectiva é ter este ano pelo menos R$ 20 milhões para a realização do nosso festival, que é o maior do Brasil”, afirmou.

