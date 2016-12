Melo fala de investimentos ainda para 2016

O governador Jose Melo (Pros) lançou nesta segunda-feira (12) o primeiro Plano Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e de Atenção aos Refugiados e Migrantes no Amazonas durante evento de posse dos integrantes dos Comitês Estaduais de Prevenção e Combate a Tortura e de Respeito à Diversidade Religiosa. A solenidade ocorreu na sede do Governo do Amazonas, na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste da cidade.

A titular da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Graça Prola, confirma a situação de tráfico no Estado, mas indica que os casos, em sua maioria, estão relacionados às questões de turismo sexual e que é necessário um trabalho de prevenção para combater estas situações.

“A partir da formalização e da implantação dos comitês, o direito humano que é assegurado para todos, ganha peso, já que há apoio governamental. O respeito às áreas de fronteiras possibilita um trabalho adequado e melhor qualidade de vida para que não tenhamos o tráfico como marca”, disse a secretária, destacando a parceria da sociedade civil, das forças militares, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da Sejusc, na formação de uma rede protetora, dando garantia aos direitos de mulheres, crianças e adolescentes.

Para Graça, a implantação dos comitês estaduais é um clamor social das organizações, que visa “travar o ódio e processo de intolerância religiosa que tem sido travado nos últimos dias”.

Ainda na solenidade, o governador agradeceu o trabalho da Sejusc e fez um balanço do governo durante o ano de 2016. Com entusiasmo, Melo anunciou que o pagamento do décimo terceiro dos servidores estaduais será depositado nesta semana.

Mais investimentos

Melo acrescentou que um investimento de R$ 350 milhões será lançado por meio da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc), na próxima semana, com o objetivo de gerar novos empregos na área da construção civil para a reforma e também construção de novas Escolas Estaduais de Tempo Integral (EETI). A expectativa é que mais de 100 novos postos de trabalhos sejam gerados logo no início do próximo ano.

O governador também falou dos recursos que serão enviados à Agência de Fomento do Estado do Amazonas S/A (Afeam), oferecendo para qualquer pessoa física a oportunidade da linha de crédito a juros baixos, o que, segundo Melo, possibilita a manutenção e a geração de emprego e renda.

“Mais de cem mil pessoas já foram atendidas pelo banco do povo com juros de apenas 2% e ainda 12 meses de carência. Mas, precisamos atender muito mais pessoas do microcrédito, que tem o menor índice de inadimplência no Brasil, o pequenininho está pagando, enquanto o grande não paga”, enfatizou.

O governador destacou ainda que a inauguração da segunda etapa do conjunto habitacional do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) do bairro São Raimundo, que será inaugurada na noite de hoje, é mais uma vitória vencida. “Isso foi fruto de muito trabalho e da participação de muita gente que se sacrificou até o seu limite e colocou o Estado em terceiro lugar de equilíbrio fiscal. Só esse mês serão pagos mais de R$ 600 milhões, só para fornecedores. Isso é dinheiro movimentado o mercado e a economia do Estado e o foco do ano novo é a geração de emprego”, destacou Melo.

