Melo entrega estrada em Caapiranga

Em seu último dia de viagem pelo interior do Estado, na manhã deste sábado (18) foi a vez do município de Caapiranga receber a visita do governador do Amazonas, José Melo, que acompanhado por sua comitiva, inaugurou o primeiro trecho da estrada do Membeca, a AM-032, e anunciou a construção de uma escola regular, apoio à cultura e asfaltamento para a cidade do interior.

“Hoje, o morador pode sair daqui e ir até o Membeca no asfalto. Mas não é apenas a logística que foi beneficiada. Com a estrada pronta, podemos aumentar os investimentos da Matriz Econômica Ambiental nas terras ao longo da AM-032 e intensificar o desenvolvimento da produção do açaí, triplicar a do cará e a piscicultura”, afirmou José Melo.

Com 31,3 quilômetros, este primeiro trecho recebeu alargamento e passou de três metros de largura para sete metros. Ainda durante a inauguração, o governador já antecipou para a população que deu a ordem de serviço para a segunda etapa da estrada, que terá quase 33 quilômetros. Finalizada, a obra terá investimentos de R$ 57,1 milhões.

“Nós passamos por um momento econômico muito difícil, mas não sairei do meu governo sem tirar Caapiranga do isolamento. É um compromisso que eu assumi e que vou cumprir com toda essa comunidade”, garantiu o governador.

Para o prefeito, Antonio Lima, a entrega atende os anseios da população do interior. “Em nome dos nossos produtores, eu agradeço. Essa estrada serve para tudo e sem o apoio do Governo do Amazonas este sonho não seria realizado. Eu sei das dificuldades que o Brasil e o governador estão passando, mas com trabalho competente ele está fazendo a diferença”, elogiou.

Investimentos

Ainda no município, Melo anunciou que vai construir uma escola regular com 12 salas de aulas e ginásio poliesportivo, vai terminar o recapeamento das ruas da cidade e garantir que o mamógrafo do hospital estadual esteja funcionando.

“É por isso que eu viajo com meus secretários. Em momentos como este podemos verificar as demandas dos municípios e tomar decisões rápidas e acertadas, ainda mais aqui. Crise tinha, mas Caapiranga sempre esteve nas minhas prioridades”, completou o governador.

Além disso, Melo se comprometeu em ajudar a revitalizar o centro de convenções da cidade, o “Caródromo”, uma obra que pode chegar a R$ 200 mil.

Com informações da assessoria.