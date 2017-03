Melo entrega equipamentos agrícolas e veículos para 20 municípios

A produção rural do Estado é uma prioridade da nova Matriz Econômica Ambiental criada pelo governador do Amazonas, professor José Melo, que, na tarde desta quarta-feira, 29 de março, realizou a entrega de equipamentos agrícolas e veículos para prefeitos de 20 municípios do interior. A solenidade aconteceu no estacionamento da sede do Governo do Estado, na Avenida Brasil, Compensa II, zona oeste.

Os equipamentos e veículos que foram adquiridos pela Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror) incluem uma balsa de 23 metros de comprimento, cinco caminhões de carroceria, dois caminhões caçamba e um caminhão-baú, botes de alumínio, motores rabeta e de popa, roçadeiras, forno para casa de farinha, balanças eletrônicas e pulverizadores, entre outros. Os municípios também receberão materiais de escritório, como condicionadores de ar, cadeiras, impressoras, mesas e no-breaks.

“Um caminhão como este faz toda a diferença para um agricultor que tem que carregar sua produção nas costas, pois o ramal em que ele trabalha é de difícil acesso. É para ajudar essas pessoas e fomentar o seu trabalho que o nosso governo se empenha todos os dias. Nós trabalhamos para lhes dar oportunidades”, afirmou José Melo.

Os municípios beneficiados foram Amaturá, Atalaia do Norte, Barreirinha, Boca do Acre, Carauari, Eirunepé, Fonte Boa, Guajará, Itamarati, Ipixuna, Juruá, Jutaí, Maués, Manacapuru, Presidente Figueiredo, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tabatinga, Tonantins e Urucará.

Comprometimento

O prefeito de Tabatinga, Raul Nunes, foi o porta-voz dos prefeitos durante a cerimônia de entrega. Em seu discurso, ele destacou a parceria que o Governo do Estado fez com todos os municípios. “O governador José Melo já mostrou o seu comprometimento com todos nós do interior. Esta semana chamou cada um de nós para conversar individualmente e nos deixou expor a necessidade de cada uma de nossas cidades e entendeu sua mão amiga para ajudar. Hoje, ele reforça a nossa produção com itens essenciais para seu desenvolvimento e logística”, disse.

Manacapuru foi beneficiada com a balsa. Para os municípios de Amaturá, Guajará, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá e Tonantins foram destinados os caminhões de carroceria. Para o secretário de Produção Rural, Hamilton Casara, a entrega dos equipamentos é mais uma ação importante do Governo do Estado para fortalecer o setor primário e a economia dos municípios.

“Essa é uma iniciativa importante em que há uma parceria forte entre o Governo do Amazonas e as prefeituras para fortalecer o setor primário. Além dessa ação, o Governo do Amazonas tem atuado fortemente para implementar a nova Matriz Econômica Ambiental, que vai diversificar a economia do Estado ao potencializar as riquezas locais”, destacou o secretário.

Fomento

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), instituição integrante do Sistema Sepror, também foi beneficiada com a entrega de equipamentos. Um caminhão-baú foi repassado para a instituição durante a solenidade. A ADS recebeu, ainda, 26 tendas com suporte para balcão e 34 balanças, sendo 20 mecânicas e 14 eletrônicas.

Feiras regionais

Os equipamentos serão destinados para as feiras regionais que serão inauguradas pela instituição no interior do Estado. A primeira, na próxima sexta-feira, 31, em Rio Preto da Eva. Os próximos municípios a ganharem as feiras regionais da ADS serão Manacapuru e Tefé.

Para o presidente da ADS, Lissandro Breval, o intuito é alavancar a economia no interior. “O Governo do Amazonas está proporcionando ao produtor rural novas ferramentas para comercialização dos produtos, garantindo mais emprego e renda no interior”.

Cheia

O governador José Melo também falou dos problemas causados pelas cheias e vazantes dos rios amazônicos, que inclusive foram apresentados por praticamente todos os prefeitos que se reuniram com o governador, que já atua no auxílio dos ribeirinhos com a presença da Defesa Civil do Amazonas em todas as regiões afetadas. Com a boa gestão de 2016, o governo pôde direcionar R$ 30 milhões apenas para este fim.

“Fizemos o dever de casa, e agora eu posso chegar com uma família afetada pela cheia e não oferecer apenas um abraço caloroso, mas também levar solução para o problema dela. Esse nosso investimento representa cerca de 6,5 toneladas de itens de ajuda humanitária para essas populações”, comentou.

Ramais

Como parte da nova Matriz Econômica Ambiental, o Governo do Amazonas irá revitalizar 48 vicinais e ramais do interior. As obras estão previstas para iniciar no final do período das chuvas e devem gerar, entre outros benefícios, entre cinco e seis mil empregos diretos. Os recursos são oriundos do pacote de obras de R$ 1,5 bilhão para a infraestrutura, anunciadas no começo do ano pelo governador José Melo.

“Eles já estão licitados e com ordem de serviço, que devem começar até o final de abril, localizados desde Cruzeiro do Sul até Parintins. Estamos fazendo isso, pois vamos entrar com piscicultura e fruticultura nesses locais para agregar a nossa Matriz”, explicou o governador.

Com informações da assessoria