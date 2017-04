Melo e Soares vencem e Brasil bate Equador na Copa Davis

Os mineiros Marcelo Melo e Bruno Soares venceram por 3 sets a 0 os equatorianos Gonzalo Escobar e Roberto Quiroz e garantiram a classificação do Brasil no zonal americano da Copa Davis -espécie de segunda divisão do torneio entre países.

A vitória decretou o 3 a 0 no confronto, e confirmou a passagem brasileira à repescagem da Davis, que acontecerá em setembro e valerá vaga para o grupo mundial.

Antes de Melo e Soares, Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro já haviam vencido os equatorianos em seus duelos de simples, na sexta-feira (7).

No jogo deste sábado (8), os mineiros conseguiram impor seu jogo desde o começo e não sentiram muito os efeitos da altitude. A cidade equatoriana de Ambato fica no alto da cordilheira dos Andes, 2.500 metros acima do nível do mar. Com a bola mais rápida, o estilo de jogo brasileiro, mais adequado à velocidade, levou vantagem.

Com boas passagens pelo saque e sem sofrer muito, Melo e Soares fecharam o primeiro set em 6/3. Apesar do apoio da torcida, que foi à quadra com tambores e bandeiras, Escobar e Quirós (211º e 256º no ranking de duplas) não conseguiram superar Melo e Soares (6º e 9º), que fecharam os dois sets seguintes em 6/4 e 6/3.

Classificado, agora o Brasil espera um sorteio para saber quem enfrentará na repescagem.

