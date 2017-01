Melo diz que mudanças no governo são para melhorar serviços

Em uma entrevista para uma rádio local nesta terça-feira (24), o governador José Melo (Pros) declarou que as mudanças recentes em seu secretariado não tem nada a ver com gestão ou improbidade, mas no aprimoramento dos serviços. Além disso, se comprometeu em pagar o escalonamento da Polícia Civil com o recurso de repatriamento que será depositado em caixa pelo governo federal no mês abril. Melo anunciou também investimentos na saúde do Estado.

Em pouco mais de um mês, o governador iniciou algumas mudanças pontuais em seu governo. A primeira, em dezembro de 2016, foi com a saída de seu irmão, Evandro Melo, que estava à frente da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e que pediu exoneração alegando motivos pessoais. Em seu lugar, assumiu o então secretário-executivo da Sead, Silvio Romano.

Em seguida, também alegando motivos pessoais, então secretário de Estado de Planejamento, Thomaz Nogueira pediu exoneração do cargo no final do ano passado. José Melo aproveitou para dizer que com a saída de Thomaz, Seplan-CTI, será dividida em duas, em função da nova matriz ambiental. “O Estado agora arrumado, teremos a de Planejamento e Desenvolvimento. Inclusive, estou convidando um empresário para assumir. A outra será de Ciência e Tecnologia, na qual, estou querendo que o Estevão Monteiro de Paula assuma”, revelou.

Com a explosão da crise penitenciária, nos primeiros dias deste mês, foi a vez de Pedro Florêncio, que estava como Secretário de Estado de Administração Penitenciária (Seap), desde 2015, ser substituído pelo tenente-coronel Cleitman Coelho.

Três dias depois da saída do Florêncio, José Melo, tirou o coronel Augusto Sérgio do Comando Geral da Polícia Militar, dando lugar para o também coronel, Davi Brandão Souza. Na última segunda feira, outras duas mudanças aconteceram: assumiu o comando da Delegacia Geral da Polícia Civil o delegado Frederico Mendes, que substituiu o ex-titular, Francisco de Souza Sobrinho, e o cargo de delegado-geral adjunto, que ficou com Ivo Martins, no lugar de Izair Soares da Silva. Além disso, o governador também exonerou o então secretário da Fazenda, Afonso Lobo e, em seu lugar, nomeou o funcionário de carreira da instituição, Jorge Jatahy.

Para justificar as trocas de comando nas secretarias, José Melo afirmou que as alterações são naturais para que haja aprimoramento no serviço, sem qualquer suspeita de gestão ou improbidade. “As pessoas assumem, trabalham e cumprem com os seus papéis que lhe foram encomendados. É evolução, tanto que a lei estabelece que todos os ocupantes de cargos comissionados e de confianças são admissíveis e demissíveis, quer dizer, podem sair a qualquer momento. Então a saída dos meus secretários e comandantes, é uma questão interna do governo de fazer as mudanças com vista do aperfeiçoamento do serviço”.

Sobre as mudanças na segurança pública, Melo ressaltou que as polícias Militar e Civil têm que ter em mente não o quartel e, sim, o policial na rua, para que a população tenha convicção da sua proteção. “Eu venho fazendo tentativas sucessivas para arrumar, tendo em vista de ser uma área sensível e extremamente importante para população. O Dr. Sobrinho cumpriu o seu papel. Agora nomeei dois jovens para comandar a Polícia Civil, inclusive um deles já foi delegado-geral e o Dr. Ivo Martins, que é um dos profissionais de maior resolutividade que tem dentro da polícia. Os dois vêm com a finalidade, junto com Secretário de Segurança Pública, Sergio Fontes, que é o maestro desse serviço, melhorar”, frisou o governador.

Quanto à saída de Afonso Lobo da Sefaz, Melo explicou que desde outubro de 2016, o ex-secretário já havia combinado com ele que sairia, depois que fosse fechado o balanço financeiro, que era de responsabilidade de sua gestão. “Todos nós que somos servidores público, temos que trabalhar em cima dos serviços”.

Escalonamento

José Melo salientou que não pagou o escalonamento da Polícia Civil, Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Procuradoria-Geral do Estado (PGE), por ter ultrapassado o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. “Quando o ex-governador Omar Aziz (PSD) deixou o governo, ele tinha certado que iria pagar para eles um determinado aumento no salário. Isto aconteceu, e quando assumi, honrei tudo no ano passado. Mas, quando chegou em março, a receita caiu tanto que a minha curva de pessoal ultrapassou. Quando isso acontece, o governador fica proibido por lei de aumentar ou alterar a folha”, explicou.

Melo afirmou que conversou com os representantes das categorias e fizeram um acordo. “Em abril, chegará uma nova fase da repatriação e imaginamos no valor de R$ 168 milhões. Com esse dinheiro, irei pagar a Polícia Civil, UEA e PGE. Darei também as promoções dos policiais, retroagindo, pagando em 12 vezes”.

O governador aproveitou também para divulgar que em março deste ano, o Hospital da Zona Norte, localizado na avenida Torquato Tapajós, entrará em funcionamento com mais de 300 leitos e 11 centros cirúrgicos e que realizará um grande mutirão de cirurgia, aproveitando o centro cirúrgico. Melo disse que pretende usar recursos oriundo do Ministério da Saúde, que segundo ele, foi conseguido com a ajuda da deputada federal Conceição Sampaio (PP), para reformar os hospitais Adriano Jorge e João lúcio. “Vamos melhorar esses hospitais. Até final do ano, se Deus quiser, teremos serviços espetaculares”, reforçou.

Liderança Assembleia

A base aliada de José Melo na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), composta por 18 deputados, tem os nomes de Josué Neto (PSD), Sabá Reis (PR), Abdala Fraxe (PTN) e Belarmino Lins (Pros), cotados para assumir a vaga de líder do governo, deixado por David Almeida (PSD), que irá assumir a presidência da Aleam.

Sobre essa questão, Melo disse que qualquer um desses que fazem parte da sua base teriam condições de assumir ao tal cargo. “Eu sou um governador que não faço nada sozinho. Estava aguardando, todos retornarem de férias, para que juntos possamos escolher um novo nome. Até o fim dessa semana,

terei definido”.

