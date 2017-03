Melo discute com prefeitos sobre investimentos para interior do Amazonas

Dezessete prefeitos do Amazonas foram recebidos pelo governador José Melo, nesta segunda-feira (27), para discutirem o desenvolvimento socioeconômico do interior do Estado. Áreas do setor primário, saúde, educação, segurança e infraestrutura serão os principais a receberem investimentos já a partir deste ano.

As reuniões com representantes municipais devem seguir por toda a semana.

“Nós vamos aproximar cada vez mais a nossa gestão da população do interior e não há ninguém melhor para nos mostrar as necessidades de cada município, que não seus prefeitos. Vamos investir, levar infraestrutura, além de assistência e promoção social e garantir oportunidades para estas pessoas. Esse é o início de um trabalho que segue até o final desta semana, com reuniões todos os dias”, afirmou o governador.

Para dar celeridade nas soluções das demandas dos municípios, a reunião contou com a presença de grande parte do secretariado estadual, com pastas importantes como Saúde, Educação, Segurança, Infraestrutura, Direitos Humanos, Assistência Social, Produção e Esporte, Juventude e Lazer.

A criação e revitalização de escolas regulares e Centros de Ensino de Tempo Integral (Cetis) também entrou na agenda de demandas a serem atendidas para levar qualidade no ensino para os municípios mais afastados, assim como a atuação do Banco do Povo e do Fundo de Promoção Social (FPS).

Além disso, Melo fez questão de se comprometer com a revitalização da malha viária das cidades e de ramais, que desde a implantação da Matriz Econômica Ambiental, está diretamente atrelada à economia, uma vez que são essenciais para a logística da produção do interior.

“Já temos 48 ramais licitados e prontos para o início das obras. Agora, de acordo com a necessidade apresentadas pelos municípios, vamos mapear o que precisa ser feito e dar andamento ao asfaltamento”, explicou Melo.

Municípios

Um dos primeiros a se reunir com o governador, o prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso, foi um dos que mais elogiou a iniciativa de José Melo. Na pauta que apresentou ao Governo, a implantação e fomento de um polo de avicultura no município foi a principal bandeira.

“É muito importante ter esse contato direto com a administração estadual. Nós ganhamos a oportunidade de poder apresentar as reais necessidades dos nossos municípios e ainda temos soluções rápidas e positivas por parte do governador José Melo”, afirmou.

A educação de nível superior no interior também foi uma constante entre as demandas municipais, principalmente no município de Itamarati, administrado pelo prefeito Antônio Maia da Silva, que defendeu a criação de um polo da Universidade do Estado do Amazonas em sua cidade. “Sabemos das dificuldades da economia, mas com a boa vontade do governador essas propostas podem ser atendidas. Além disso, outras demandas como asfaltamento e revitalização de ramais serão atendidas”, disse.

Com informações da assessoria