Melo confirma quarta reforma administrativa no governo do AM

O governador José Melo (Pros) afirmou que prepara uma quarta reforma administrativa em seu governo, que já somam três somente neste primeiro mês do ano e, cujo projeto de lei está sendo elaborado pela Casa Civil e será enviado para votação na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) nos próximos dias.

Ele afirma que as mudanças são consequências da implantação da nova matriz econômica e ambiental que está em curso em sua gestão. “Isso se trata de um ajuste fino do Executivo para que haja redução de custos, aprimorando os serviços, tendo assim um poder mais harmônico”.

A afirmação de Melo foi dada ontem pela manhã durante o evento de inauguração da nova sede da Agência Reguladora Dos Serviços Públicos Concedidos do Estado (Arsam), localizada no boulevard Álvaro Maia, Zona Centro-Sul de Manaus, que contou ainda com as presenças do vice-governador, Henrique Oliveira (SDD) e dos deputados estaduais Sabá Reis (PR), David Almeida e Doutor Gomes, ambos do PSD.

Na ocasião, o governador disse que não irá nomear, por enquanto, o substituto do ex-secretário de Saúde Pedro Elias, que pediu exoneração do cargo anteontem e, que ele mesmo (Melo) ficará à frente da Secretaria de Estado da Saúde (Susam), gerenciando a unidade e fazendo ajustes necessários para somente então formalizar o nome de um novo secretário. Melo aproveitou ainda a solenidade para confirmar o nome de Sabá Reis como seu líder na Assembleia, em substituição a David Almeida, que toma posse nesta quarta-feira no cargo de presidente do Parlamento estadual.

O chefe do Executivo explicou ainda que vai desmembrar a Secretaria de Estado de Planejamento Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia (Seplan–CTI) em duas para dar lugar à Secretaria de Geodiversidade, Ciência e Tecnologia, uma vez que a matriz econômica que está sendo gerada no governo vai precisar de um arranjo na área de ciência e tecnologia. Ele ressalta que essas modificações não trarão despesas ou aumento de pessoal no governo.

Pela manhã, o governador não quis divulgar o nome do novo secretário da Seplan, mas, no fim da tarde, a informação que circulava era que o administrador e ex-funcionário da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) José Jorge do Nascimento Júnior havia sido nomeado para o cargo.

A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), que limitou-se a informar que o decreto com a nomeação deve ser publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado (DOE). José Jorge assume no lugar do ex-secretário Thomaz Nogueira, que pediu exoneração do cargo no fim de dezembro de 2016.

Questionado sobre esses nomes, o governador não confirmou, mas adiantou que já fez o convite para a Seplan e que está aguardando a decisão desta pessoa. “Estou na espera, por isso que eu não posso falar o nome deste alguém”, acrescentou.

Governador ‘assume’ Susam

Nos próximos dias, Melo vai viver uma situação inusitada: além da responsabilidade de governar o Estado do Amazonas, ele também vai acumular a função transitória de secretário de Saúde. Segundo ele, neste período vai fazer mudanças não só de pessoas, mas também de procedimentos dentro da rede saúde do Amazonas.

“Vou continuar com os subsecretários e executivos. Depois que as reformas acontecerem, nós vamos escolher o secretario que possa continuar. O Pedro Elias pediu para sair e já faz 20 dias que ele conversa comigo sobre isso. Ele vai se tratar porque está com problema de saúde. Quando ele voltar eu tenho uma outra missão para ele, que eu não posso falar agora”, disse.

O governador adiantou que vai controlar desde a compra de remédios até a dispensação de medicamentos, dando um cunho na modernização na Susam.

Diogo Dias

EM TEMPO