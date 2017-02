Melo assina acordo de reestruturação da BR-319 com ministro

O governador José Melo assinou um acordo de cooperação técnica, na tarde dessa quarta-feira (8), com o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, para a reestruturação da BR-319. O documento foi assinado durante o lançamento do programa Municípios Sustentáveis do Amazonas (MS Amazonas), na sede do Governo, na Zona Oeste de Manaus.

No documento está oficializada a elaboração de estratégias para a implementação de um plano de desenvolvimento territorial na área em torno da rodovia BR-319. Todas as ações devem ser realizadas de maneira sustentável, como explicou Melo durante o evento.

“Precisamos tirar o Amazonas do isolamento e a BR-319 é fundamental para isso. Nossa proposta é fazer a restruturação sem desmatar. Com a matriz ambiental, explorando com sustentabilidade os recursos do Amazonas, isso é possível”, assegurou o governador.

Apesar de já ter assinado o acordo, o ministro disse que precisa analisar melhor as propostas apresentadas por Melo.

“Estamos com a mente aberta para ouvir as sugestões e todas que foram apresentadas serão, com certeza, discutidas. Nós sabemos que as estradas na Amazônia são vetores de desmatamentos e por isso é importante que a gente se debruce sobre isso”, ponderou o Ministro.

Durante o evento foram assinados outros cinco acordos de cooperação técnica, todos voltados para a sustentabilidade e a economia do Estado.

Matriz Econômica Ambiental

O programa ‘MS Amazonas’ se apresenta como uma alternativa econômica para o Estado que, hoje, depende em grande parte da Zona Franca de Manaus. As atenções do projeto são voltadas às riquezas naturais do Amazonas, como piscicultura, fruticultura, produção de fármacos e cosméticos, entre outros.

No início, o projeto vai atender sete municípios do Sul do Amazonas, são eles: Apuí, Boca do Acre, Manicoré, Lábrea, Humaitá, Novo Aripuanã e Canutama. Esses municípios têm 75% de suas áreas desmatadas.

“Foram escolhidos os municípios que ficam localizados na maior concentração de desmatamento no Estado. E todos os municípios que cumprirem o seu papel no formato que foi apresentado hoje, receberão um selo verde. Esse selo vai ser de fundamental importância para acessar crédito nos organismos internacionais que tem interesse em investir na sustentabilidade no Amazonas”, finalizou o governador.

Mara Magalhães

EM TEMPO