Melo anuncia mudanças na Delegacia Geral da PC

Frederico de Souza Marinho foi nomeado pelo governador do Amazonas, José Melo, nesta segunda-feira (23), como o novo delegado geral da Polícia Civil. Marinho atuava, até então, no Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM) e substitui Francisco Ferreira Sobrinho.

O cargo de delegado geral adjunto também apresentou mudanças. Sai Izair Soares da Silva e, em seu lugar, assume Ivo Henrique Moreira Martins, agora ex-titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

“Esperamos desempenhar um trabalho com o apoio de todos os colegas. É um desafio que eu pretendo exercer com uma união maior, além de parcerias com o Ministério Público, a magistratura e a população. Iremos traçar metas e nos aproximar da Polícia Militar”, explicou Frederico Mendes – ele que já foi delegado-geral entre os anos de 2002 e 2004.

As nomeações foram publicadas hoje no Diário Oficial. Veja:

EM TEMPO