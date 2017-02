Melo afirma que vai se aposentar da política

Faltando 1 ano e 10 meses para finalizar seu mandato como governador do Amazonas, José Melo (Pros) revelou ao EM TEMPO que vai encerrar sua carreira política no próximo ano e se aposentar. “É melhor eu chegar ao fim o meu governo com a matriz econômica ambiental implantada e funcionando do que eu virar príncipe da República como senador”, disse com exclusividade à reportagem, nesta segunda-feira (6), durante a inauguração do primeiro Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) do município de Borba, distante 151 quilômetros de Manaus.

José Melo disse, ainda que como governador deverá apoiar no próximo pleito “as pessoas que o fizeram chegar ao poder”. “Na política você recebe, mas depois tem que dar de volta”, frisou.

Durante a inauguração do Ceti em Borba, o governador, juntamente com uma comitiva de 14 secretários e os deputados estaduais Orlando Cidade (PTN) e Josué Neto (PSD), além do deputado federal Silas Câmara (PRB), abriram oficialmente o ano letivo da rede pública estadual de ensino deste ano (ver mais na página B2).

Além de sua aposentadoria, Melo adiantou que já fez todas as reformas administrativas que deveriam ser feitas em seu governo e que o próximo passo, já com as políticas traçadas e com recurso em caixa, deverá tocar a administração púbica.

“O restante da reforma já fizemos, por isso eu trouxe os 14 novos secretários na lancha para que pudéssemos fazer um traçado do governo, entrosá-los uns com os outros, pois o governo tem que ter muita capilaridade e também, para traçar o que o governo vai fazer este ano e no próximo ano com bastante celeridade”, disse Melo.

Sobre o nome que deve assumir a pasta da Secretaria de Estado de Geodiversidade, Ciência e Tecnologia, a ser recriada ainda neste trimestre, ele afirmou que será ocupada pelo secretário-executivo da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), Estevão Monteiro de Paula.

Durante o evento o governador anunciou um pacote de obras no município de Borba que vai desde a pavimentação de vicinais ao término da construção do centro de convivência do município, com entrega de instrumentos musicais e a construção da sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Cutucada

O governador aproveitou o momento em público para cutucar o adversário político, senador Eduardo Braga (PMDB), dizendo que o peemedebista, há 2 anos vem tentando tomar o seu mandato.

“Enquanto tiver fio de cabelo na minha cabeça ninguém vai me tirar do meu mandato”, frisou José Melo.

Ele fez uma caminhada do terminal fluvial até a unidade de ensino que foi inaugurada na manhã de ontem e explicou que as caminhadas no interior do Estado aconteceram para mostrar para o secretariado, que mesmo com 71 anos pode andar a pé e que sua equipe pode fazer o mesmo.

“Esse é o ritmo que eu quero do meu governo, não esperar acontecer, não esperar o caos, e, sim, ir a pé até o lugar onde está a dificuldade”, disse.

José Melo agradeceu os votos recebidos na penúltima eleição e com discurso de gratidão ao presidente Michel Temer (PMDB) pelo apoio do presidenciável que, segundo o governador, liberou o investimento no montante de R$ 600 milhões para o Amazonas.

Henderson Martins

EM TEMPO