Melo abre ano letivo em novo Ceti de Borba

O primeiro Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) de Borba (distante 25 km de Manaus) foi inaugurado na manhã desta segunda-feira (6), data em que inicia o ano letivo em toda rede pública estadual. A solenidade contou com a presença do governador José Melo (Pros).

A unidade educacional está equipada com 24 salas de aulas climatizadas, laboratórios de informática e de ciência, biblioteca, piscina, campo de futebol, quadra poliesportiva coberta, sala de música e dança, sala para o atendimento odontológico e psicológico, sala de artes marciais e refeitório.

De acordo com o secretário de sedução, a estrutura física da escola é acrescida, ainda, com ambiente administrativo, sala para professores e técnicos, cozinha, banheiros com adequação para pessoas com deficiência, secretaria para o atendimento ao público e estacionamento para os servidores. Toda a escola é adaptada com rampas de acesso para livre circulação de pessoas com deficiência de locomoção.

O evento teve a participação do chefe do Executivo estadual, juntamente com uma comitiva de 14 secretários e os deputados estaduais Orlando Cidade (PTN) e Josué Neto (PSD), além do deputado federal Silas Câmara (PRB).

Ano letivo

De acordo com o calendário escolar de 2017, estabelecido pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), 594 escolas estaduais da capital e do interior iniciaram hoje as aulas. O calendário se estende até o dia 14 de dezembro.

Do total de escolas, segundo a Seduc, quatro são unidades novas – a serem inauguradas neste ano – e uma outra, reativada.

As novas unidades de ensino, segundo a Seduc, são a escola do Igarapé do Passarinho, em Manaus, e os Ceti’s nos municípios de Borba, Coari e Presidente Figueiredo. Estes dois serão inaugurados ainda este ano.

A Seduc informou que a unidade de ensino reativada é a Escola Estadual de Tempo Integral Maria Rodrigues Tapajós, localizada no bairro São Redenção, Zona Centro-Oeste, que foi reinaugurada em novembro de 2016.

Henderson Martins

EM TEMPO