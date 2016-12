‘Melhor sogro que eu poderia ter tido, um homem íntegro e honesto’, diz Fátima

Fátima Bernardes começou seu ‘Encontro’ (Globo) desta quinta (1º) com uma rápida homenagem ao ex-sogro William Bonemer, morto na última terça (29).

A apresentadora agradeceu aos colegas Lair Rennó, Felipe Andreoli e Cissa Guimarães que a substituíram no comando da atração.

“Graças a eles pude me despedir do melhor sogro que eu poderia ter tido na minha vida, um homem íntegro e honesto.”

Na noite de terça (29), William Bonner também recebeu licença e foi substituído na bancada do Jornal Nacional por Heraldo Pereira. Ao lado dele, esteve Giulianna Morrone, que cobre as férias de Renata Vasconcellos.

A causa da morte do pai do jornalista não foi divulgada. No Instagram, Fátima compartilhou na terça (29) a imagem de um texto do pensador romano Sêneca. “Muitos amigos relembrando hoje este texto. Que ajude a gente a refletir sobre o que estamos fazendo com nossas vidas”, escreveu na legenda.

Folhapress