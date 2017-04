Ex-Spice Girls, Mel C anuncia shows no Brasil

A espera acabou, a cantora britânica Mel C, ex-integrante do grupo Spice Girls, anunciou nesta terça-feira (25), em suas redes sociais, que virá ao Brasil em junho deste ano. Ela fará apresentações únicas em São Paulo e no Rio em junho.

As apresentações fazem parte da turnê do disco mais recente da artista o ‘Version of me’, lançado no ano passado.

Essa sua conta no Twitter ela escreveu “BRASIL! A espera acabou! Feliz por anunciar que vou que Malanie vai visitar #SãoPaulo & RiodeJaneiro em junho com a @yonarede. Mais informações em breve. #SportyNoBrasil”.

Apensar de ter falado o mês que virá ao Brasil os shows ainda não tem datas confirmadas. A vinda de Mel C ao Brasil é o assunto mais comentando do país.

EM TEMPO