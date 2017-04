Mel B bloqueia acesso de ex-marido a fortuna de R$ 157 milhões

Melanie Brown, conhecida como a Mel B da banda britânica Spice Girls, bloqueou o acesso do ex-marido, Stephen Belafonte, a fortuna acumulada pela cantora, de cerca de 40 milhões de libras (R$ 157 milhões).

No início deste mês, os advogados de Mel B, 41, conseguiram uma ordem de restrição forçando Belafonte a ficar longe dela e de seus 3 filhos. A ex-Spice Girl disse temer por sua vida e pela das crianças.

Segundo o site TMZ, a cantora deu um depoimento em que conta um histórico de abusos em seu relacionamento com Belafonte.

Tudo teria começado em 2007, no primeiro ano de casamento deles, quando Mel relata ter sido sufocada e jogada no chão antes da gravação do último episódio do programa “Dancing with the Stars”.

Ainda conforme o TMZ, Mel B relatou que o marido a obrigava a ter relações sexuais a três e que gravava estes encontros, usando as fitas para ameaçar a mulher depois.

A ex-Spice Girl ameaçou deixar Stephen muitas vezes, mas ele a teria ameaçado com violência, dizendo que destruiria sua vida, sua carreira e lhe tiraria os filhos.

Folhapress