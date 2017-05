Meia tonelada de maconha é apreendida na compensa

Na tarde desta segunda-feira(22), por volta das 13h, policiais civis apreenderam 500 quilos de maconha do tipo skunk no Conjunto Vila Marinho, no bairro da Compensa, Zona Oeste da cidade. Duas pessoas, até o momento não identificadas, foram presas.

A ação foi deflagrada pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil, e contou com apoio da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), da Delegacia Fluvial (Deflu) e do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera).

De acordo com a PC, o carregamento chegou a cidade durante este fim de semana e seria distribuído nas zonas da capital. Segundo a delegada Tamara Albano, do Denarc, o entorpecente pertencia a um traficante identificado apenas pelo nome de “Celso”.

Thaís Magalhães

EM TEMPO