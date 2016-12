Meia Raphael Veiga assina contrato até 2021

O Palmeiras anunciou, na tarde desta segunda-feira (19), o primeiro reforço para a temporada de 2017. Trata-se do meia Raphael Veiga, destaque do Coritiba no Campeonato Brasileiro deste ano. O jogador assinou contrato até o final de 2021.

“Primeiramente, eu estou realizando um sonho. Estou bastante contente com tudo isso que está acontecendo na minha vida. Fico muito feliz por chegar ao Palmeiras e ainda mais nesta fase”, afirmou o jogador ao site oficial do clube.

“Estou chegando para ajudar. Acredito que 2017 vai ser um ano muito importante e eu, assim como todos os outros, quero fazer parte”, acrescentou.

O lado ‘palmeirense’ da família do meio-campista fez a diferença para o acerto do jogador com o atual campeão brasileiro.

“Eu venho de uma família praticamente inteira palmeirense e foi meu avô, que era muito palmeirense, que começou com tudo isso. Ele passou pro meu pai, que passou para mim e para o meu irmão”, declarou.

Veiga deve ser apresentado apenas em 2017. O Palmeiras iniciará o trabalho de pré-temporada na segunda semana de janeiro, provavelmente na Academia de Futebol do clube, em São Paulo.

FolhaPress