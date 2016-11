Meia Maratona Sesc de revezamento ocorre neste sábado; mais de 900 atletas estão inscritos

A quinta edição da Meia Maratona Sesc de Revezamento ocorre neste sábado (26), no Sesc Balneário, localizado na Av. Constantinopla, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. O evento terá início às 16h para caminhada e às 17h para corrida. Mais de 900 atletas vão participar da competição, que distribuirá mais de R$ 16 mil em premiações.

A disputa será realizada em circuito fechado com distâncias predeterminadas de 6Km para o primeiro homem/mulher (corredor de cada equipe) e 5 km para os demais corredores, sendo que os de equipes de duplas percorrerão duas voltas no circuito. A prova contará com uma zona de transição, onde serão determinados e sinalizados os postos de troca das equipes.

Simpósio Técnico e Entrega dos Kits

Nesta sexta (25), às 19h, ocorrerá o Simpósio Técnico da Meia Maratona Sesc de Revezamento, cuja participação é obrigatória aos atletas inscritos. Na ocasião, todas as dúvidas relacionadas à prova serão esclarecidas. Os competidores também podem retirar seus kits até às 22h de hoje. O kit contém camiseta, viseira, número de peito, sacola e chip. O simpósio e a retirada do kit ocorrem no salão de eventos Zezinho Corrêa, no Sesc Balneário.

