Megaoperação prende suspeitos de tráfico, entre eles policiais, no RJ

A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) fazem hoje (29) uma megaoperação para prender 200 suspeitos de envolvimento com quadrilhas que comercializam drogas ilícitas. Entre os alvos estão policiais militares.

A chamada Operação Calabar é uma das maiores contra o varejo de drogas da história do estado e envolve 110 delegados e 500 agentes da Polícia Civil, além de representantes do MP e da Corregedoria da Polícia Militar.

A ação é coordenada pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, da Polícia Civil, e pelo Grupo de Ações Especiais contra o Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público.

Vitor Abdala

Agência