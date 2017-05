Mega-Sena sorteia R$ 3,5 milhões nesta quinta

Nesta quinta-feira (11), o segundo sorteio da “Mega-Semana das Mães” promete pagar o prêmio de R$ 3,5 milhões. O sorteio do concurso 1.929 será às 20h, em Lucas do Rio Verde (MT). O terceiro sorteio da Mega-Semana das Mães é no sábado (13).

O apostador que levar o prêmio sozinho, poderá garantir um rendimento de R$ 17,5 mil por mês apenas investindo na Poupança da Caixa. O sortudo também poderá montar uma frota de 350 motos de 150 cilindradas ou adquirir 116 carros populares.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país.

Com informações da assessoria