Mega-sena promete pagar R$ 16 milhões neste sábado

A Mega-Sena sorteia, neste sábado (25), o prêmio de R$ 16 milhões. O sorteio do concurso 1.915 será às 20h, em Teodoro Sampaio (SP), onde está estacionado o Caminhão da Sorte.

Se o valor total do prêmio for aplicado na Poupança da Caixa, o apostador que acertar sozinho os seis números da sorte pode receber um rendimento de R$ 84 mil por mês. Também é possível adquirir seis franquias de marcas consolidadas no mercado ou 17 casas de R$ 900 mil cada.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país.

Dupla de Páscoa

As apostas para a Dupla de Páscoa estão abertas e podem ser registradas em qualquer unidade lotérica do país, por meio de volante específico da modalidade. O prêmio, estimado em R$ 20 milhões, será sorteado no dia 15 de abril.

As apostas paralelas vão até o dia 6 de abril. A partir do dia 7, todas as apostas concorrerão para a Dupla de Páscoa, inclusive as registradas em volantes regulares da Dupla-Sena. As apostas poderão ser feitas até às 19h do dia 15 de abril.

Com informações da assessoria