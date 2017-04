Mega-Sena pode pagar quase R$ 100 milhões nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (26), a Mega-Sena sorteia o prêmio acumulado de aproximadamente R$ 100 milhões, maior valor sorteado este ano. Durante esta semana, os sorteios das Loterias CAIXA serão realizados em Franco da Rocha (SP), onde está estacionado o Caminhão da Sorte.

O ganhador que decidir aplicar o prêmio na Poupança da CAIXA receberá aproximadamente R$ 650 mil por mês de rendimento. Também é possível adquirir nove prédios comerciais de três andares no Jardim Paulista, bairro nobre de São Paulo, ou quatro iates de luxo com três andares, quatro suítes, jacuzzi, cozinha, entre outros itens de requinte.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Basta ter conta corrente na CAIXA e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Maiores prêmios – Um dos últimos concursos regulares a ofertar mais de R$ 90 milhões foi o 1.810, em abril de 2016, que sorteou R$ 92,3 milhões. O prêmio de maior valor já ofertado em concursos regulares foi sorteado em novembro de 2015, totalizando mais de R$ 205 milhões, e o segundo maior em dezembro do mesmo ano, de R$ 197 milhões.

São Paulo é o estado com o maior número de ganhadores, com 186 apostas vencedoras, seguido pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais, ambos com 66.

Apostas múltiplas e Bolão CAIXA – A aposta múltipla (jogos com 7 a 15 números) aumenta a probabilidade de acerto, conforme tabela abaixo.

Com informações da assessoria