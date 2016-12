Mega-Sena da Virada vai sortear R$ 225 milhões

Para quem quer mudar de vida e começar o ano de 2017 com o “bolso mais cheio”, no próximo dia 31 de dezembro, haverá uma oportunidade, quando será realizado o sorteio da Mega-Sena da Virada, da Caixa Econômica Federal, que neste ano sorteará o prêmio de R$ 225 milhões para os ganhadores que acertarem os seis números do jogo.

A Mega-Sena da Virada surgiu, em 2008, como uma edição especial da loteria mais popular do Brasil, a Mega-Sena. O sorteio acontece sempre no último dia do ano e, assim como em todos os especiais, o prêmio não acumula, sendo a que entrega os maiores valores aosseus apostadores.

Na última edição, em 2015, o prêmio chegou a R$ 300 milhões, a maior de todas as edições. Seis apostas acertaram os números sorteados e cada uma levou, aproximadamente, R$ 41 milhões

Aposta

Para participar, é necessário realizar uma aposta mínima no valor de R$ 3,50, em qualquer loteria de Manaus. Clientes da Caixa também podem entrar no sorteio pela internet. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto nos dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 10h, retornando às 21h para o concurso, no horário de Brasília.

‘Fezinha’

Para quem joga todos os tipos de jogos da sorte há mais de 10 anos, tentar a Mega-Sena da Virada, nesta edição, será mais uma oportunidade de ter a vida totalmente mudada. É o caso do aposentado Luiz Carlos Ferreira, 65. “Jogo há muito tempo e nunca ganhei, mas também nunca vou desistir. Vou fazer o meu jogo, com uma grande expectativa de sair vencedor”, disse.

Já a estudante Talita Barbosa, 24, afirma que nunca havia jogado a Mega-Sena da Virada, mas ressaltou que, nesta edição, ela vai tentar a sorte.

Ela destacou que pretende ajudar a família, caso ganhe a bolada de R$ 225 milhões. “Eu estou bem confiante e pretendo comprar uma casa para minha mãe. Além de investir em algo para a minha família”, contou a estudante.

A Caixa sorteou, na noite do último sábado (24), véspera de Natal, as dezenas do concurso 1.889 da Mega-Sena, mas ninguém levou o prêmio principal. Agora, o próximo concurso da loteria será realizado na noite de Ano-Novo.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO