Mega-sena acumula, e próximo prêmio deverá ser de R$ 36 milhões

O concurso 1918 da Mega-sena acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve ser de R$ 36 milhões. Os números sortados nesta quarta-feira (5) no Cantagalo (RJ) foram: 16, 17, 20, 22, 38, 50.

Veja o rateio

Sena – 6 números acertados – Não houve acertador

Quina – 5 números acertados – 67 apostas ganhadoras, R$ 44.701,88

Quadra – 4 números acertados – 5269 apostas ganhadoras, R$ 812,03

Quina

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4352 da Quina, sorteadas nesta quarta-feira (5) em São Paulo. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve ser de R$ 1,3 milhão. Os números sorteados foram: 06, 33, 44, 63, 78.

Folhapress