Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 5,1 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1851 da Mega-Sena sorteadas neste sábado (27), em Ipu (CE). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 5,1 milhões. Os números sorteados foram: 08, 18, 21, 22, 35 e 17. Pela quina, 40 apostadores receberão R$ 37.468,65 individuais. Outras 3.146 apostas levarão R$ 680,56 individuais pelo prêmio da quadra.

O concurso 4169 da Quina também acumulou e deve pagar até R$ 4,5 milhões no próximo sorteio, segundo a Caixa. A quadra teve 61 acertadores, que ganharão o prêmio individual de R$ 7.685,51. No terno, houve 4.909 ganhadores, que receberão cada um R$ 143,61. Outros 118.506 apostadores acertaram duas dezenas e receberão R$ 3,27 cada um. Os números sorteados foram: 21, 31, 34, 41 e 60.

Ninguém acertou os números do concurso 922 da Timemania: 02, 03, 18, 27, 51, 68 e 74. O prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 7,6 milhões. Na faixa de seis acertos, cinco apostadores levarão prêmio individual de R$ 28.173,11. Com cinco acertos, 221 apostas foram premiadas com R$ 910,57 cada uma. Por quatro acertos, 4.402 acertadores receberão R$ 6. Na faixa de três acertos, 43.471 apostadores levarão R$ 2. Outros 9.696 apostadores receberão R$ 5 por terem acertado o ‘Time do coração’: BARUERI/SP.

DUPLA

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do primeiro sorteio do concurso 1536 da Dupla Sena. De acordo com a Caixa, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 2,5 milhão. Pela quina, nove acertadores receberão prêmio individual de R$ 7.066,82. Outros 841 apostadores receberão R$ 86,42 individuais pela quadra, e 17.298 levarão R$ 2,10 pelo terno. Os números sorteados foram: 03, 08, 27, 28, 39 e 50.

Dezenas do 2º sorteio: 01, 03, 40, 42, 48 e 50

Sena – Não houve acertadores

Quina – 7 acertadores; prêmio individual de R$ 8.177,32

Quadra – 803 acertadores; prêmio individual de R$ 90,51

Terno – 15.350 acertadores; prêmio individual de R$ 2,36.

Por Folhapress