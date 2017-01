Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 4,5 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1891 da Mega-Sena sorteadas nesta quarta-feira (5), em São Paulo (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 4,5 milhões. Os números sorteados foram: 01, 03, 19, 23, 47, 58. 46 apostas ganharam R$ 26.153,43 e 3.488 apostas levaram R$ 492,73.

Quina

Também não houve vencedor do concurso 4276 da Quina. A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 2,8 milhões. Os números sorteados foram: 12, 13, 22, 24, 63. Confira o rateio:

Quina – 5 números acertados – Não houve acertador

Quadra – 4 números acertados – 99 apostas ganhadoras, R$ 4.376,92

Terno – 3 números acertados – 8.102 apostas ganhadoras, R$ 80,42

Duque – 2 números acertados – 189.599 apostas ganhadoras, R$ 1,89

Lotofácil

O concurso 1457 da Lotofácil teve um ganhador, que levou R$ 1.504.968,43. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 1,7 milhão. Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 23, 24. Veja o rateio:

15 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 1.504.968,43

14 acertos – 376 apostas ganhadoras, R$ 1.759,37

13 acertos – 14.583 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos – 214.624 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos – 986.330 apostas ganhadoras, R$ 4,00

Federal

A Caixa sorteou ainda os bilhetes do sorteio 05142 da Loteria Federal:

Destino – Bilhete – Valor do Prêmio (R$)

1º 30028 350.000,00

2º 35256 19.000,00

3º 67330 16.000,00

4º 09532 14.000,00

5º 52037 12.012,00

