Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 25 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1884 da Mega-Sena sorteadas neste sábado (10), em Vilhena (RO). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 25 milhões. Os números sorteados foram: 01, 04, 23, 32, 38 e 59 . Veja o rateio:

Sena – 6 números acertados – Não houve acertador

Quina – 5 números acertados – 47 apostas ganhadoras, R$ 43.216,38

Quadra – 4 números acertados – 3.839 apostas ganhadoras, R$ 755,84

Quina

O concurso 4255 da Quina também acumulou. Os números sorteados foram: 19, 22, 36, 41 e 71. O prêmio para o próximo concurso deve ser de cerca de R$ 7,5 milhão. Confira o rateio:

Quina – 5 números acertados – Não houve acertador

Quadra – 4 números acertados – 82 apostas ganhadoras, R$ 7.072,14

Terno – 3 números acertados – 7.057 apostas ganhadoras, R$ 123,57

Duque – 2 números acertados – 181.281 apostas ganhadoras, R$ 2,64

Timemania

A Timemania também ficou sem ganhadores do prêmio máximo neste sábado (10). Os números sorteados no concurso 966 foram: 02, 09, 14, 30, 46, 68 e 75 . O time do coração foi o CRB (AL). A estimativa do prêmio para o próximo concurso é de R$ 7,2 milhões. Confira o rateio:

7 números acertados – Não houve acertador

6 números acertados – 7 apostas ganhadoras, R$ 18.352,18

5 números acertados – 237 apostas ganhadoras, R$ 774,35

4 números acertados – 4.133 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados – 38.289 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Dupla Sena

Uma pessoa acertou as seis dezenas do primeiro sorteio do concurso 1580 da Dupla-Sena. Confira as dezenas e o rateio dos dois sorteios:

1º sorteio – 06, 19, 28, 33, 47 e 48

Sena – 6 números acertados – 1 aposta ganhadora, R$ 2.053.256,92

Quina – 5 números acertados – 20 apostas ganhadoras, R$ 3.158,95

Quadra – 4 números acertados – 1.016 apostas ganhadoras, R$ 71,06

Terno – 3 números acertados – 18.468 apostas ganhadoras, R$ 1,95

2º sorteio – 12, 14, 23, 28, 32 e 36

Sena – 6 números acertados – Não houve acertador

Quina – 5 números acertados – 16 apostas ganhadoras, R$ 3.553,81

Quadra – 4 números acertados – 1.183 apostas ganhadoras, R$ 61,03

Terno – 3 números acertados – 18.841 apostas ganhadoras, R$ 1,91

Federal

A Caixa sorteou ainda os números da extração 5135 da Loteria Federal. Os resultados são os seguintes:

Destino – Bilhete – Valor do Prêmio (R$)

1º – 31608 – 700.000,00

2º – 82455 – 38.000,00

3º – 26027 – 32.000,00

4º – 35471 – 28.000,00

5º – 86040 – 24.048,00

