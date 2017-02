Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 24 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1899 da Mega-Sena sorteadas nesta quarta-feira (1º), em Maceió (AL). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 24 milhões.

Os números sorteados foram: 20, 23, 35, 36, 44 e 48. Pela quina, 39 apostas ganharam R$ 45.462,41. Outras 3.023 apostas levaram R$ 837,87 pela quadra.

Quina

O concurso 4300 da Quina também acumulou e pode pagar até R$ 1,3 milhão no próximo sorteio. As dezenas sorteadas foram: 04, 08, 21, 26 e 35.

Folhapress