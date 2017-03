Meditação, Ioga e quiropraxia vão ser disponibilizadas pelo SUS

Medicinas tradicionais e complementares passarão a ser disponibilizadas pelo Serviço Único de Saúde (SUS). O Ministério da Saúde publicou ontem, uma portaria que inclui as atividades na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Diário Oficial da União (Dou). No Amazonas, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) informou que o órgão terá um período para implementar as práticas e anunciar onde os tratamentos serão

realizados no Estado.

Entre as atividades de medicina tradicional e complementar, conhecidas como práticas integrativas e complementares (PICs), que serão disponibilizadas estão: arteterapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, shantala, terapia comunitária integrativa e ioga. São recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais.

Conjunto de sistemas

A liberação do tratamento por meio da medicina alternativa, que é um conjunto de sistemas com práticas e produtos reconhecidos pela comunidade científica, ocorreu após a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhecer a incorporação das práticas tradicionais nos sistemas nacionais de saúde de seus países membros.

Categoria

Ainda segundo o Ministério da Saúde, as categorias profissionais da área reconhecem as práticas integrativas e complementares como abordagem de cuidado. Alguns estados e municípios, inclusive, já têm esse tipo de prática instituída em sua

rede de saúde.

Bruna Souza

EM TEMPO